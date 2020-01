Vil prioritere jobben med å kome seg til og frå

Nyheter

– Eg trur vi må byrje med å jobbe for betre kommunikasjonar. Det mest nærliggjande prosjektet å starte med, er realisering av Svelgen-Indrehus. Dette vil eg jobbe hardt for å få på plass framover. Det ligg inne 3,1 millionar kroner i startløyving i fylket. Så får vi sjå om denne summen blir ståande og om det er nok til å kome i gang. Betra høve til effektiv pendling trur eg vil gjere det meir attraktivt å bu i Bremanger. Vi har allereie fastlandssamband som knyter kommunen saman, slik at det er fullt mogleg å pendle internt i Bremanger. Så må vi jobbe parallelt med utvikling av eige næringsliv, gode offentlege tenester og fritidstilbod, seier «Tina», eit namn ho stort sett går under i heimbygda.