– Jobben utføres oftest i båt eller på flyplass

Fjordenes Tidende møter Ola Teigen på kommunehuset i Måløy, der han har lånt seg et kontor for å gjøre unna litt arbeid etter politiske møter.

– Jeg skal snart få et eget kontor her i Måløy, sier han.

Ordførerlivet er et liv på farten, og det som må gjøres av kontorarbeid utføres ifølge Teigen i stor grad på en båt, på en flyplass eller ofte etter vanlig arbeidstid. Han mener det er viktig å først og fremst være tilgjengelig for alle innbyggerne i Kinn kommune.

– Min førsteprioritet er å være tilgjengelig for alle innbyggerne fra lengst sør til lengst nord i kommunen, og jeg håper folk her i gamle Vågsøy kommune tar kontakt med meg personlig om de ønsker å ta opp noe med meg, sier Teigen.

Selv om programmet ofte er fullt, blir det likevel tid til noe avkobling.

– Det er vel nå jeg skal si at jeg ikke har fritid, men det har jeg faktisk, ler han, og forteller at han velger å prioritere trening.

– Ordførerlivet kan fort føre til en usunn livsstil. Jeg prøver å være litt bevisst på det.

Samfunnsutvikling er driveren

Teigen vokste opp i et politisk engasjert hjem, med en far som var aktiv i politikk, og en mor som var tillitsvalgt i fagforeningen hun var medlem i.

– Begge mine foreldre hadde et sterkt samfunnsengasjement, og det var nok en medvirkende årsak til at både min søster og jeg tidlig meldte oss inn i AUF, sier han.

Den virkelige interessen for praktisk politisk arbeid kom etter at han flytta tilbake til Florø etter 13 år i Bergen, der han hadde drevet for seg selv som håndverker i murerfaget. Teigen var ikke politisk aktiv i årene i Bergen, men meldte seg inn i Arbeiderpartiet på nytt i 2010, etter å ha returnert til hjembyen Florø.

– Jeg er spesielt opptatt av samfunnsutvikling, og for vår del handler det om hvordan vi utvikler kysten. Hva kan vi gjøre for at vi her på nordkysten av Vestland fylke skal oppleve den samme veksten som vi har sett ellers langs kysten? Det er driveren for meg.

– Det handler om å styrke folketallsutviklingen, bedre kommunikasjoner, skape næringsutvikling og dermed interessante jobber som gjør at vi blir attraktive for både tilflytting og tilbakeflytting. Samarbeidsaksene i Sogn og Fjordane har gått veldig mye øst-vest, ikke nord-sør, sier han.

Teigen mener det er utvikling av kysten som er selve grunnlaget for Kinn kommune, og at den nye kommunen ligger midt i smørøyet for det som regjeringen har blinket ut som nasjonale næringsmessige satsingsområder, det være seg petroleum, havvind, energi, oppdrett, fiskeri, mineraler og turisme.

– Når det gjelder turisme har vi utrolig mye å vise fram. Potensialet er enormt, og det må vi rigge oss for å ta ut. I Sogn har de holdt på med turisme siden 1800-tallet, mens vi ennå er i startgropa her på kysten. Personlig synes jeg Stadhavet og 100 stormdager i året på Kråkenes er mer spektakulært enn Sognefjorden, smiler Teigen.

Med en svigerfar fra Halsør har Ola Teigen tilbrakt mye tid på Vågsøya gjennom årene. Svigerfar Petter Refsnes har bodd i Florø siden 70-tallet, men har pusset opp barndomshjemmet på Halsør. Med dette feriehuset i familien som base har Ola, kona Lisa og sønnen Emil nytt soldager på Sætrasanden og Refviksanden, tatt turer til Kråkenes i storm og prøvd fiskelykken i Sildagapet.

– Måløy og gamle Vågsøy kommune har ingen grunn til å skulle føle seg som lillebror i forhold til gamle Flora kommune. En del av miljøene her i gamle Vågsøy er i verdenseliten i det de holder på med. Vi ser opp til, og ønsker å bidra til å løfte opp og utvikle disse miljøene videre, avslutter ordføreren.