Stadig betre barnekle med integrert refleks

Nyheter

Vi tok ein tur innom to butikkar som sel yttertøy for born for å sjekke utviklinga med refleks integrert i kleda. Konklusjonen er at kleda blir stadig betre utstyrt med refleks som gjer at barnet blir synleg for bilar i mørket. Ikkje berre jakker og bukser, men også huer og hanskar har refleks.