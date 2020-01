Hun var den som reddet flest måltider i fylket i fjor

Nyheter

I løpet av 2019 ble det reddet over 1,3 millioner måltider med overskuddsmat via Too Good To Go-appen, takket være et godt samarbeid mellom næringslivet og snart en million nordmenn. 13.462 av måltidene ble reddet i Sogn og Fjordane, og aller mest mat ble reddet hos Bakeriet Café og Catering i Måløy.