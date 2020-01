– Bergingsarbeidet vil ta tid

Nyheter

– Ingen personar er skadd, opplyser Vest politidistrikt.

Dei fortel at lastebilen, som frakta blomster, vart slept av ein bergingsbil då det velta. Brannvesenet, ambulanse og politiet rykte ut til vogntogvelten som skjedde rundt 13.45 i dag.

På grunn av sterk vind er det ikkje forsvarleg å sette i gang bergingsarbeid av vogntoget, og det er meldt om auka vind dei neste timane.

– Vogntoget står og lener seg mot rekkverket, og slik vindforholda er no kan det ta tid før dei får fjerna bilen. Ein får ikkje gjort dette før forholda tilseier at det er trygt, seier politibetjent Morten Hagen ved lensmannskontoret i Måløy til Fjordenes Tidende.

Det er mange bilar som står og ventar på begge sider for å kome seg over Måløybrua, og Hagen seier køen skapar nokre trafikale problem.

– Spesielt på Måløy-sida for dei som ikkje skal over brua. Og det kan ta tid å få berga bilen sidan det bles godt på brua. Så folk kan ta seg ein tur og besøke gode vener eller ta ein kopp kaffi.

Kl. 15.10 melder politiet at lastebilen er flytta litt, og sikra, slik at det er mogleg for naudetatar å passere, men det bles framleis altfor kraftig til at berging kan settast i gang.

Det bles friskt i Måløy og Nordfjord, og som meldt er det no orkan styrke i kasta. Måløybrua har vore stengt i fleire periodar allereie, før den no etter ulukka vil haldast stengt i fleire timar.

Nordfjordhallen, som ligg på Deknepoll-sida, melde tidlegare på dagen at dei avlyser alle treningstimar i dag grunna vindtilhøva, og hurtigbåten mellom Bergen og Selje er innstilt begge vegar.

Fjord1 melder at ferjesambandet Måløy-Oldeide også er innstilt.

Vêrvarslet utover kvelden seier at vinden vil auke til sørleg full storm, med orkan kring Stad. Først seint i kveld skal det minke igjen, då til sørvest sterk kuling og full storm kring Stad.

Onsdag held det ruskete vêret fram. Yr.no melder om vest og sørvest sterk kuling til liten storm utsette stadar og sterk storm kring Stad.