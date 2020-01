– Det har vært kjekt og inspirerende å kunne hjelpe folk på denne måten

Nyheter

– Det hele startet med at datteren min ringte og fortalte at hun ikke kom seg hjem fra ungdomsskolen fordi brua var stengt. Jeg tenkte at det skulle være mulig å få hentet henne med Øyglimt klokken 15.45 da maskinisten kom om bord, og foreslo dette for henne. Hun spurte da om noen skolevenninner fra Bryggja kunne få være med båten, og det sa jeg selvfølgelig ja til, forteller Stig Silden.