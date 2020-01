Vil stenge Skram skole i august

– Eigentleg er vi ganske så fornøgde med at noko no skjer med skulen

Sjølv om nyheita om at rådmann Terje Heggheim no ønskjer å stenge Skram skole allereie frå hausten av kom litt brått på, er FAU-leiar ved skulen, Marit Otneim, glad for at noko no skjer.