Rådmannen takkar båtførarane som frakta dei vêrfaste

Nyheter

– Først; takk for alle dei som de på eige initiativ køyrde Måløy-Kulen-Måløy tysdag 7. januar ettermiddag og kveld. Vi erfarte det som eit godt tiltak direkte og indirekte. Først i form av at kommunalt tilsette kom seg til og frå arbeidsstaden. Så ved at innbyggarane fekk eit godt tilbod som igjen tar ned behovet for andre kommunale tiltak i slike situasjonar, seier Heggheim.