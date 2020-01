- Vi må se nærmere på brustengningene

Nyheter

– Både Måløybrua og Rugsundbrua stenges ved vindkast på over 32 sekundermeter, og det kreves 10 minutter uten 32 sekundmeters vindkast for å åpne bruene. Dette er en landsdekkende norm, sier Tone Anette Espe i Statens Vegvesen. Hun forteller videre at ulykken der en lastebil veltet over på siden under kryssing av Måløybrua illustrerer faren som ekstreme vindforhold utgjør, og de mulige konsekvensene.