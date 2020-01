Fleire tettstadar ser også vekst, medan nokre går tilbake

Denne tettstaden passerte i fjor 3.000 innbyggjarar for første gong

Innbyggjartalet på Nordfjordeid er for fyrste gong over 3.000 innbyggjarar. Måløy held også fram veksten med eit innbyggjartal på 3.313 per 1. janaur 2020.