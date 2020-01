«Massiv støtte til Bremanger-politikerne i MTA-høring»

Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Roy Ove Svarstad i Nei til SFE BKK vindkraft Bremangerlandet.

Flertallet av Bremanger-politikerne som ønsker å stoppe SFE sine vindkraftplaner på Bremangerlandet får massiv støtte i den pågående MTA-høringen, kun to av de over 130 innsendte svarene til NVE kan tolkes som positive til utbygging.

Støtten kommer fra blant andre NTV Norsk Televisjon, Forsvarsbygg, Fylkesmannen, NMF, Naturvernforbundet, La Naturen Leve, SABIMA, Motvind, Mattilsynet og en lang rekke privatpersoner. Høringssvarene med alle de påpekte manglene og negative konsekvensene mot konsesjonen og planene til SFE, fremstår som en tydelig bekreftelse på at det var riktig av først formannskapet å si nei til LNF-dispensasjon, deretter kommunestyret å si nei til MTA-planen for de 18 turbinene på Bremangerlandet.

Dette er ikke overraskende. Det føyer seg pent inn i en etter hvert lang serie med støtteerklæringer til politikernes nei til vindkraftutbygging. Også MTAhøringen for den nye traseen til kraftlinjen fra vindkraftverket viste at et klart flertall var negative til linjen, uten at SFE har tatt hensyn til dette.

Som et viktig eksempel kan en sitere et avsnitt i høringssvaret fra Norges televisjon, NTV.

NTV ser at det i MTA-planen gis uttrykk for at «detaljplanen er utarbeidet i samråd med Norkring og NTV AS». Dette er ikke riktig. NTV reagerer på at tiltakshaver (SFE), særlig i lys av OEDs merknader gjengitt over, på denne måten søker å gi et inntrykk av at NTV og Norkring har vært involvert i detaljplanleggingen og innforstått med den MTA- og detaljplan som nå fremlegges.

Det fremstår underlig at SFE ikke ha tatt vindkraftanleggets nærhet til Bremangerlandet hovedsender og Norkrings tidligere innspill mer på alvor. Spesielt sett i lys av at SFE bør være kjent med at SAE Vind, så sent som i 2014, trakk vindkraftkonsesjonen de hadde på Brosviksåta ved Gulensenderen, på grunn av de samme utfordringene som NTV beskriver i sitt høringssvar.

At SFE med støtte fra fylkeskommunen og Vindkraftforum i 2015 anket NVE sitt avslag på Bremangerlandet, etter at de alle må ha vært kjent med at Brosviksåta-konsesjonen ble trukket utelukkende grunnet identiske forhold, uten en ordentlig avklaring med Norkring, NTV og Forsvarsbygg før anke av avslaget, fremstår uansvarlig.

Det er ikke få millioner det er brukt av fellesskapets midler på dette siden 2015. Det er heller ingen liten personlig og økonomisk belastning som er påført personer som ufrivillig er låst til saka i alle disse årene.

Videre kan en nevne at et flertall av grunneierne i planområdet på Bremangerlandet fortsatt har ekspropriasjonstrussel fra SFE ventende i Sogn og Fjordane Tingrett.

14 av 32 grunneiere bad Bremanger kommune si nei til LNF-dispensasjon fra arealplanen, flere forholdt seg nøytrale.

14 kommuner i Sogn og Fjordane fattet i løpet av 2019 nei-vedtak mot vindkraft i sin kommune, alle disse 14 er nå eiere i SFE. Det er lite som tyder på at nei-kommunene ikke vil støtte Bremanger-politikerne sitt nei til denne utbyggingen.

I Hordaland var det 13 kjente kommuner inkludert Bergen som i 2019 fattet nei-vedtak mot Vindkraft i egen kommune. Bremanger-politikerne har altså bred regional støtte i nye Vestland fylke.

Rundt 5000 høringssvar ble sendt til NVE i forbindelse med høring av nasjonal ramme for vindkraft, de aller fleste negative, noe som bekrefter den nasjonale støtten.

OED har i 2019 beordret NVE å innstille all behandling av alle nye vindkraftkonsesjoner på ubestemt tid, dette fordi de erkjenner at prosessene med tidligere gitte konsesjoner ikke har vært gode nok.

Nær 200 møtte i august opp på folkemøte i Bremanger for å høre om konsekvensene med vindkraft, og livestream av møtet på Firdaposten.no hadde på få dager mer en 1200 visninger. Dette tyder på at det var stort behov for informasjon som ikke var filtrert av utbygger.

Nær 200 møtte en kald novemberlørdag opp på SFE sin hjemmebane Sandane for å demonstrere mot vindkraft, en har dessverre ikke tall på hvor mange som har beklaget at de var forhindret fra å stille.

Nasjonale undersøkelser viser at i berørte områder er det et klart flertall mot vindkraft, i DNT sin undersøkelse var hele 71 prosent mot vindkraftprosjekter som Bremangerlandet.

Situasjonen i Bremanger er ikke ulik de to kommunene som i 2019 hadde folkeavstemning om vindkraft, resultatene der ble Frøya 78,7 prosent og Aure 71 prosent mot vindkraft utbygging.

Oppsummert er argumentene bred og godt forankret støtte til at flertallet av Bremanger politikerne har tatt riktige beslutninger om vindkraft på Bremangerlandet.

Flytter SFE ressursene tilbake på optimalisering av vannkraft, og går i bresjen for skatte- og avgiftsregler som stimulerer økt vannkraftproduksjon, er jeg trygg på at SFE vil oppleve en bredere støtte en noen gang tidligere.

En kan si mye om vindkraftdebatten, men en ting er sikkert, den har fått folk flest til å forstå og verdsette vannkraften.

PER HANASAND Styreleder i Den Norske Turistforening





Om vindkraft

Det har vært interessant å se administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO engasjere seg i debatten om vindkraft på land. «Vi må tåle noen naturinngrep for å løse klimakrisen», sier Almlid.

For oss som brukte store deler av fjoråret på å debattere vindkraft var det vanskelig å ikke tenke at utspillet fra NHO-sjefen hadde passet bedre i 2019 enn i 2020.

For i januar 2019 handlet mye om den enkle «natur vs. klima»-motsetningen som Almlid nå bruker for å melde seg på i debatten. Men er det noe fjoråret viste oss er det at vi trenger et konsesjonssystem for vindkraft som klarer å balansere flere hensyn. Ikke minst ble det tydelig med rapporten fra FNs naturpanel (IPBES), som entydig slo fast at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. NHO reiseliv er blant de mange som har vært tydelige på at vindkraftindustri må plasseres på steder som er egnet for industriaktivitet. Det er her vinddebatten står i dag. Vi må tenke klokt om måten vi forvalter naturen, ikke late som om det handler om et enkelt regnestykke hvor energiutbygging automatisk har prioritet.

Almlid har selvfølgelig helt rett i at all energiutbygging krever naturinngrep. Det vet og aksepterer også vi i frilufts- og naturorganisasjonene, som i tiår har arbeidet med vannkraftspørsmål. Men der vi i vannkraftutbyggingen etter hvert har kunnet finne fram til de mest fornuftige prosjektene, har vi sett det motsatte i vindkraften. Jeg skal ikke tillegge Almlid motiver han ikke måtte ha, bare notere at utspillet hans kan tolkes som en henstilling til politikerne om at den blankofullmakten til utbygging som vindkraftbransjen i praksis har hatt må få lov til å fortsette. Heldigvis ser ikke regjeringen ut til å være enig.

«Vi må gå først, så kan andre gå etter oss», var et av budskapene i Almlids tale på NHOs årskonferanse. I vindkraftdebatten ser Almlid ut til å være en bit bak resten av turfølget. Men vi venter gjerne for å slå følge resten av vegen.

Trygve Slagsvold Vedum Leder av Senterpartiet





Norsk strøm og norske strømpriser

Senterpartiet vil bruke vannkrafta vår til å sikre lave strømpriser for både familier og industrien i Norge. Derfor sier vi et klart nei til eksportkabelen NorthConnect, som vi vet vil gi dyrere strøm i Norge. Det har fått konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen, til å tenne på alle plugger. I et innlegg sendt til flere aviser i litt ulike versjoner, anklager han Senterpartiet for «kabelpopulisme».

Konsernsjefen argumenterer med at kabelen vil være «lønnsom» gjennom «verdiskaping i bransjen». Spørsmålet er hvem det vil være lønnsomt for. Det er åpenbart at kabelen vil være lønnsom for selskapene som bygger den ut. Grunnen til at selskapene vil tjene så mye på kabelen, skriver imidlertid Syvertsen lite om. Norges vassdrags- og energidirektorat har vurdert konsekvensene av kabelen. NVE slår fast at selskapene bak NorthConnect- kabelen i hovedsak ikke vil tjene penger på den faktiske strømmen de selger gjennom NorthConnect-kabelen. Det de derimot vil tjene penger på, er at strømprisene øker i hele Norge! Det er vanlige norske familiers økte strømutgifter som vil finansiere overskuddet fra NorthConnect-kabelen.

Da Senterpartiet var i regjering, gjorde vi det ulovlig å bygge private eksportkabler av norsk strøm. Da Frp tok over ansvaret for Olje- og energidepartementet, gjorde Frps olje og energiminister Tord Lien det imidlertid klart at han ønsket høgere strømpriser i Norge. Et middel for å øke strømprisene, var nettopp å endre lova. Dermed ble det mulig å bygge NorthConnect-kabelen.

Det er imidlertid ikke bare Frp- og Høyreregjeringen som har ivret for utbygging av denne kabelen. EU har bevilget 10 millioner euro til kabelprosjektet. Samtidig står kabelen på listen over EUs prioriterte prosjekter. Da Senterpartiet satt i regjering krevde vi at kabelen skulle fjernes fra denne listen. Høyre- og Frp-regjeringen har tvert imot godtatt at kabelen står på EUs ønskeliste.

Tilhengerne av NorthConnect-kabelen hevder vi må bygge kabelen av hensyn til klimaet. At norsk vannkraft skal brukes som «batteri» for EU, er en misforståelse. Norges kraftoverskudd utgjør kun 0,3 prosent av EUs kraftbehov. Norge kan ikke løse EUs utfordringer med for lite kraft. Det beste Norge kan gjøre for klimaet, er å fortsette å produsere norske kvalitetsprodukter som hele verden etterspør, basert på ren norsk vannkraft og verdensledende og klimavennlig teknologi. Norges største bidrag til klimaet gjøres av norske industriarbeidere, ikke av konsernsjef Syvertsen.

Syvertsen hevder han er «en ivrig tilhenger av mer industri, enten den er norskeid eller internasjonal». Å bygge private eksportkabler av norsk strøm, er definitivt et godt tiltak om du ønsker å flytte industriarbeidsplasser fra Norge til andre land. Det ønsker ikke Senterpartiet. Vi vil ha flere industriarbeidsplasser i Norge.