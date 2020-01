Oppdretterne som har investert 39 millioner kroner er uenige i Miljødirektoratets avgjørelse

– Ingen god løsning for oss

Selv om de er fornøyde med at vedtaket fra Miljødirektoratet åpner for at fisken som ble satt ut i høst kan stå på lokaliteten til den er slakteklar, ser ikke oppdretterne utenfor Husevågøy på tibaketrekking av tillatelsen som en god løsning.