Vil at «ny» barneskule skal stå klar før 2023

Nyheter

Renovering av Skram skole har stått på dagsorden for politikarane og administrasjonen i Vågsøy i lang tid. For om lag ei veke sidan fekk foreldre til elevar ved skulen brev om at rådmann Terje Heggheim i Kinn vil stenge Skram skole og flytte elevane til modulbygget på Tennebø i Deknepollen allereie frå august.