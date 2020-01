Kystverket setter av 1 million kroner til stien ut til fyret

Kystverket har bestemt seg for å sette av en million kroner til utbedring og rassikring av stien til Hendanes fyr. Dette kommer i tillegg til den millionen som allerede er bevilget av Kinn kommune. De to partene hadde snakket om et spleiselag, og nå er dette realisert.