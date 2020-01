– Som ordfører er du tillitsvalgt for hele befolkningen

Nyheter

Om det er noe folk har bitt seg merke i når det kommer til Stad kommunes første ordfører, og tidligere ordfører i Eid, Alfred Bjørlo (V), så er det at han er over alt. Hele tida.

Da undertegna tok seg en prat med ordføreren rett før jul var det etter at han hadde funnet et hull i programmet på en dag som egentlig skulle være fri for oppgaver.

– Jeg starta dagen hjemme halv sju med å sende ut noen julehilsener, og så hadde vi et møte med Visit Nordfjord og et bedriftsbesøk med et firma som trenger mer folk og som ønsket litt blest rundt det, forklarer Bjørlo, som med det beskriver hvor kaotisk ordførertilværelsen kan være. I alle fall om man, som han, ikke klarer å si nei.

– Ja, og så var jeg reservenisse! De ringte fra Golvsengane barnehage og fortalte at nissen var blitt sjuk, så da takket jeg ja til å være nisse siden jeg hadde en ledig halvtime innimellom noe annet. Og etter det var jeg på skoleavslutning på videregående og spiste grøt sammen med elevene, oppsummerer Bjørlo «fridagen» sin.

– Har du flere timer i døgnet enn resten av oss?

– Ordførerlivet er en spesiell tilværelse, og ikke sammenlignbart med noen annen jobb siden du har så mange roller. Og når vi bor i et såpass nært og oversiktlig samfunn som vi har her i Nordfjord, så er du som ordfører på en måte i den rollen hele tiden. Det er noe jeg har lagt vekt på, at som ordfører så er jeg en ombudsmann og en tillitsvalgt for hele befolkningen. Det er en rolle som tar mye tid, men jeg ønsker å være tilgjengelig for stort og smått, forklarer Bjørlo.

Sosiale medier

Og med sosiale medier har dagens ordførere alltid kontordøren på gløtt. Tiden der forgjengerne kunne rusle hjem etter endt arbeidsdag og la jobben hvile er en epoke som er vanskelig å få tilbake. Sosiale medier har redusert avstanden mellom folkevalgte og velgere, men det har sin pris.

– Det er klart at det er en balansegang der, men jeg har prøvd å gjøre meg så tilgjengelig som mulig. Og for det meste så har jeg ikke hatt noen dårlige opplevelser knyttet til sosiale medier, noe dessverre noen andre i området har fått oppleve så til de grader.

– Blir det gatelys i Hoddevik?

– Haha, ja, det er jo en gjenganger på Facebook. Du får legge inn en hilsen til Terje Hoddevik om at vi må nå få på plass gatelys i Hoddevik i løpet av de neste fire åra, ler Bjørlo.

Har fryktet å møte veggen

Den hektiske livsstilen til ordføreren er det flere som har gjort sitt for å prøve å begrense. Under avslutningen på rådhuset på Nordfjordeid, fikk ordføreren yogamatte og klippekort på Grys yoga-skule på Stadlandet.

– Det var vel et ganske klart signal om at jeg må roe ned noen hakk i 2020, sier Bjørlo, som innrømmer at et potensielt møte med veggen er noe som har streifet tankene når dagene har vært som travlest.

– Det er litt vanskelig det der, for jeg har det jo kjekt. Og det er ikke slik at jeg opplever ting som trasig eller deprimerende, men det er klart at når en konstant bruker mye tid og energi på det en driver med, så er det en fare for at det kan skje. Så jeg skal innrømme at jeg tenker litt på det.

Føler seg hjemme i ytre

Med den hektiske sammenslåingsperioden gjennomført og med utsikter for mye nytt og positivt i tiden som kommer, ligger ting til rette for at skuldrene kanskje kan senkes ørlite grann framover. At den nye yoga-matta kan bli tatt i bruk på Stadlandet, er i alle fall ikke utelukket. Bjørlo føler seg nemlig hjemme blant de litt mer ordkjappe lagene av befolkningen som befinner seg i de ytre delene av storkommunen.

– Det er ikke en myte, for når du kommer til Stadlandet så er folk rett fram, de bjeffer og dryler på, ler Bjørlo som ikke vil sette seg selv i bås med det inntrykket en i ytre gjerne har av innfjordingen – litt saktmodig og sindig.

– På mange måter føler jeg meg litt hjemme når jeg er ute på kysten. Men det jeg merker at jeg må sette meg mer inn i, er livet en lever der ute når det kommer til kystfiskekvoter og konjunkturer knyttet til fiskeri og maritim næring. Men samtidig jobbet jeg fire år i Måløy Vekst før jeg ble ordfører, så jeg føler at jeg kjenner kysten og næringslivet der ganske godt, forklarer han.

Frykter ikke konflikt

Det politiske klimaet i tidligere Selje kommune var i mange år sterkt preget av konfliktene mellom nord og sør. Ordføreren tror ikke at en i fremtiden vil få tilsvarende motpoler mellom indre og ytre.

– Jeg har veldig stor tro på at vi skal klare å unngå det. Det er en av fordelene ved å bli en større kommune – vi må løfte blikket og se helheten i det som skjer. I tillegg har vi vært heldige med tanke på hvordan kommunestyret er blitt satt sammen. Det er en god balanse av politikere både fra Eid og Selje, samt de ulike delene av kommunene.

Musikkelsker

Musikk har lenge vært en av de største lidenskapene til Alfred Bjørlo. Som mangeårig medlem av Eid Musikklag er det trompeten som har fått gjennomgå når travle dager har ført til et behov for en utblåsning. Og selv om antall øvingstimer er gått ned de siste årene, er lidenskapen for musikken sterkt til stede.

– Denne høsten er første gang jeg har slitt med å møte på øvinger, så der har jeg slurvet, selv om jeg har prøvd å prioritere det. Men jeg lover at jeg skal skjerpe meg på nyåret, sier han.

Som ordfører er han vant til store kontraster, det gjelder også på musikkfronten. Så når han i den nyinnkjøpte elbilen setter snuten utover til fremtidige yogatimer og snorklipping for nye gatelys, er det rocke-Bjørlo som sitter bak rattet.

– Jeg er nok en mer rocker enn jeg er en operaelsker på musikkfronten, ja. Jeg liker sånn rett fram hard rock og er en gammel Neil Young-fan selv om jeg nå for tiden hører mye på The Dogs, forteller Bjørlo.

Han fikk en smakebit på rocketilværelsen i fjor sommer da han fikk stå på scenen under Malakoff Rockfestival sammen med nevnte The Dogs.

– Det var et høydepunkt ja!

– Er det sånn at det nesten var det største du var med på i siste periode?

– Det kan du nesten si. Ja, det var i alle fall stort. Det halvminuttet på scenen gjorde alle timene på kontoret verdt det, avslutter Bjørlo, med sin velkjente rungende latter.