– Dette kan bli veldig spennende

Line Mari Haugland har ventet tålmodig på meldingen som kom sist uke, om at et spleiselag mellom Kinn kommune og Kystverket har sikret finansiering av utbedring av stien til Hendanes fyr. Nå er planene til Line Mari og ektemannen om å gjøre fyret til et storslått reisemål et langt steg nærmere realisering.