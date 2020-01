Er foreslått som ny leiar

Nyheter

– Vi har lagt vekt på å få med mange engasjerte og flinke personar i styret, og vi er spesielt glad for at Hilmar Eliasson har takka ja til å bli ny lokallagsleiar. Hilmar har vore åtte år i Flora bystyre og har særleg engasjert seg i planutvalet og i miljø og næringssaker. No er han medlem i kommunestyret i Kinn og i oppvekst og kulturutvalet. Han har lang erfaring frå styrearbeid i frivillige organisasjonar og har ein framoverlent og inkluderande stil, det passar perfekt til jobben, seier valkomiteen sin leiar Jacob Nødseth i ei pressemelding.