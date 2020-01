Flere kan bli nødt til å søke barnehageplass på nytt

Nyheter

Anita Perrone fylte ut skjemaet for søknad om barnehageplass 30. desember på Vågsøy kommunes nettsider, og fikk en kvittering med referansenummer på skjermen om at skjemaet var innsendt. Hun huket av for å få tilsendt kvittering på e-post også, men det mottok hun aldri.