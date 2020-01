Utbetaler 820 millioner i reformstøtte - se hva de ulike kommunene får

Nyheter

– Jeg vil gratulere kommunene med det gode arbeidet de har gjort med å bygge de nye kommunene. Pengene kan brukes der kommunene selv mener det er viktigst, sier statsråd Monica Mæland.

Målet med kommunereformen er at alle i hele landet skal ha like god tilgang på gode velferdstjenester. Regjeringen er spesielt opptatt av å sette kommunene i stand til å ta vare på de som særlig trenger hjelp fra det offentlige. Det krever større kommuner med sterke fagmiljøer.

Opp til kommunene hvordan de vil bruke pengene

Reformstøtte til nye kommuner var en del av de økonomiske virkemidlene ved kommunereformen, som ble vedtatt av Stortinget våren 2014. Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Totalt får de 43 nye kommunene utbetalt 820,4 millioner kroner. Det legges ingen føringer på bruk av reformstøtten.

Både Kinn og Stad kommuner har vært klar over at disse pengene kommer, og de er allereide innarbeidet i budsjettene.

− Mange lokalpolitikere har brukt reformperioden på å ta et modig og fremtidsrettet velg om å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Jeg er imponert over innsatsen som er gjort lokalt, og er trygg på at disse kommunene har tatt det riktige valget for sine innbyggere, sier Mæland.

Det helt nøyaktige tallet for utdelte millioner er for Kinn kommune 22.314.000 kroner og for Stad 5.578.000 kroner.

Og slik ser hele lista ut:

Stavanger 33 471 000

Sandnes 33 471 000

Molde 27 892 000

Ålesund 33 471 000

Volda 5 578 000

Fjord 5 578 000

Hustadvika 5 578 000

Narvik 22 314 000

Hamarøy 5 578 000

Moss 27 892 000

Drammen 33 471 000

Indre Østfold 27 892 000

Nordre Follo 33 471 000

Asker 33 471 000

Aurskog-Høland 22 314 000

Lillestrøm 33 471 000

Holmestrand 17 064 000

Tønsberg 33 471 000

Midt-Telemark 5 578 000

Kristiansand 33 471 000

Lindesnes 22 314 000

Lyngdal 5 578 000

Kinn 22 314 000

Ullensvang 5 578 000

Voss 22 314 000

Bjørnafjorden 22 314 000

Øygarden 27 892 000

Alver 22 314 000

Sogndal 5 578 000

Sunnfjord 22 314 000

Stad 5 578 000

Trondheim 33 471 000

Steinkjer 22 314 000

Namsos 22 314 000

Heim 5 578 000

Hitra 5 578 000

Ørland 5 578 000

Åfjord 5 578 000

Orkland 22 314 000

Nærøysund 5 578 000

Hammerfest 5 578 000

Tjeldsund 5 578 000

Senja 22 314 000