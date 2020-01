Fikk avslag på klage

Avviser vind-klagene og sender saka til departementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt ti klager på vedtaket om å godkjenne planendringene for Okla vindkraftverk. Men direktoratet ser ikke at det har kommet fram nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket.