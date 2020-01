Nyheter

– Her vart 46 køyretøy kontrollert, opplyser Ove Garlid i Statens vegvesen.

Han fortel at under kontrollen var det fem bilførarar som fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

To førarar måtte rydde i frontruta.

– Ein førar hadde overlast og måtte laste av før han fekk køyre vidare, opplyser Garlid.