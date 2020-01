No kan kommunane søke om skjønsmidlar til fornying og innovasjon

Har igjen nær 40 millionar å dele ut

Fylkesmannen har sett av skjønsmidlar for 2020 til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Av den ordinære skjønsramma på 163 millionar kroner har Fylkesmannen til no fordelt 126,2 mill. kroner, som ein del av rammetilskotet til kommunane i Vestland for 2020.