Vil gå i dialog med Vegvesenet om mulig vindskjerming av brua

– Vi i Kinn Venstre etterlyser fysiske tiltak for at det skal være mulig å krysse Måløybrua også når det er sterk vind. Måløybrua er en livsnerve i hele lokalsamfunnet, og vi må gjøre det vi kan for å opprettholde mest mulig normal trafikkflyt på brua, sa Iversen, som også trakk fram sannsynligheten for mer ekstremvær i framtida.