Endrar løyvet til oppdrettarane

Miljødirektorat avgjorde nyleg at dei tre oppdrettsselskapa som har etablert seg ved Husevågøy må avvikle aktiviteten på sikt etter at dykkarar oppdaga ein sjeldan førekomst av blomkålkorall. Fylkesmannen har no endra dei tre løyvevedtaka i tråd med Miljødirektoratet si avgjerd.