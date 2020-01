Nyheter

Cirka klokka 06.00 lørdag morgen rykket brannmannskaper fra Måløy ut til Sør-Vågsøy kirke.

Det var en brannalarm som var utløst i kirka.

Alarmsentralen melder at brannmannskapene gikk gjennom hele kirka ved ankomst, men at de ikke fant årsaken til at brannalarmen ble utløst.