Her fikk beboerne lære et håndverk og tok arbeidsoppdrag

Nyheter

Vågsøy: Dette bildet er fra Arbeidsstua i Måløy, som var aktivitetssenteret for Vågsøy Lokalheim HVPU. Aktivitetssenteret blei starta opp rundt 1985, og holdt til i Myklebust-huset på Sæterneset. Her fikk bl.a. beboere på Vågsøy Lokalheim lære et håndverk, og de hadde også arbeidsoppdrag fra lokale bedrifter. Til Måløy Smie laga de f.eks. krepseteiner, til Fiskevegn satte de opp angler og til Måløy Møbelfabrikk laga de knapper. Det var vel en slags forløper til dagens ASVO Måløy. På bildet fra november 1987 står Randi Solberg (t.v.) og Judith Nordpoll og viser fram noen av de fine tingene som var blitt produsert på senteret, og ønska publikum velkommen til julegavehandel.