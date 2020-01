Møtte kontrollutvalet for å avstemme forventingar

Nyheter

- Kinn kommune forvaltar milliardar i økonomien og har arbeidsgjevaransvaret for 1.600 som igjen yter tenester til 17.500 innbyggarar. Kontrollutvalet har ei viktig oppgåve å sjå etter at vi gjer dette på ein lovleg og rett måte. Og at vi leverer på dei måla som kommunestyret fastset, seier rådmannen i sitt fredagsbrev etter møtet.