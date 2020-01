Startar treningsgruppe for parkinsonpasientar

Nyheter

Det er fysio- og ergoterapeut ilag med ein musikkterapeut som no startar ei ny treningsgruppe for personar med Parkinson.

– Gjennom bruk av rytme og musikk ynskjer vi å betre og oppretthalde deltakarane sin funksjon. Treninga vil ha fokus på blant anna kondisjon, stemme, pust, koordinasjon og balanse, skriv Kinn kommune på sine heimesider.

Kriteria for å vere med er at ein er heimebuande, at ein opplever å ikkje meistre å utføre alle daglege gjeremål, at ein opplever auka risiko for fall og funksjonssvikt, at ein går mindre ute og går mindre generelt, at ein er motivert for å ta ansvar for eiga helse, at ein kan følge instruksjon og at ein kan delta både måndag og onsdag i ti veker frå oppstart.

Stad for den nystarta gruppa er Florø omsorgssenter, i treningsrommet på dagavdelinga.