Vil heidre kommunar som utmerkar seg på lokalt arbeid med trafikktryggleik

Nyheter

– Vi vil heidre kommunar som utmerker seg i det viktige lokale trafikktryggleiksarbeidet, og løfte dei fram som førebilete for andre. Dei beste kommunane kan no tevle om ein million kroner, seier no tidlegare samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemeding.

Arbeidet med å velje Årets trafikktryggleikskommune 2020 er i gang. Prisen for 2020 er på ein million kroner.

Formålet med prisen er å betre trafikktryggleiken ved å inspirere til betre trafikktryggleiksarbeid lokalt. Prisen skal gå til ein kommune som kan vise til godt trafikktryggleiksarbeid og til gode planer for vidare arbeid. Kommunen må ha ein trafikktryggleiksplan, mellom anna for sikring av skulevegane, skriv Samferdseldepartementet.

Departementet sender no ut invitasjon til fylkeskommunane og ber dei nominere to eller tre kommunar som har utmerkt seg i arbeidet med trafikktryggleik.

Det er Statens vegvesen som administrerer ordninga og som står for den vidare nominasjonen. Samferdselsdepartementet tek den endelege avgjerda, i samråd med Kontaktutvalet for trafikktryggleik.