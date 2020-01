Natalie frister med munker

Nyheter

Visste du at skriftlige kilder fra Norge beskriver at munker var kjent i Arendal allerede i begynnelsen av 1900-tallet? Og at man helt tilbake til år 1700 har hatt den danske utgaven som heter «æbleskiver»? Natalies munker er helt uten epler, men det sies at grunnen til at det heter æbleskiver, er fordi det startet med epleskiver som var vendt i mel og egg og deretter stekt i smør på en panne. Senere var det bare litt eplemos i munkene og i dag ser man ikke snurten av epler i dem.