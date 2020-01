Skal fortelle historien om verftsindustrien

Nyheter

Verftsindustrien har hatt stor betydning for Raudeberg i mange tiår. Båtbygg, Stadyard, Johansen Slip & Mek og dets forløpere har satt sitt preg på stedet, og har sørget for arbeidsplasser og stor aktivitet, også for mange andre leverandørbedrifter i nærområdet.

– Nå skal vi fortelle den stolte historien om verftsindustrien på Raudeberg gjennom et stort arrangement i Parken kulturhus, forteller Ole Mathisen og Arve Horn som er initiativtagere til arrangementet den 8. februar.

Det blir mange foredrag og presentasjoner fra dem som har drevet og driver med verftsindustri på stedet, og det skal sees både bakover og fremover i tid.

– Dette skal være en kjekk og historisk kveld for hele familien. Det blir også underholdning og servering av mat og drikke, sier Arve Horn, som ønsker alle velkommen.

Forhåndssalget av billetter er i gang.