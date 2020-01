Ny hamnelov får konsekvensar for kystkommunar

Nyheter

Den nye hamne- og farvasslova støttar oppunder måla for transportpolitikken, mellom anna å fremje sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvenleg drift av hamner og bruk av farvatnet. Lova skal også ta i vare nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Ved årsskiftet trådde den nye hamne- og farvasslova i kraft, med endringar som har konsekvensar for kystkommuner.

– Med mange og delvis omfattande endringar i den nye hamne- og farvasslova ser vi at det er eit behov for at kommuner og andre får ei innføring i kva dette inneber og kva konsekvensar det får for dei. Derfor inviterer vi til ei rekkje informasjonsmøter rundt om i landet, fortel kystdirektør Einar Vik Arset.

Dei største endringane for kommunene er i grove trekk desse: