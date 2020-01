Opnar skulen for publikum under internasjonal veke

Nyheter

– Den store dagen blir tysdag 4. februar, då skal der vere FN-rollespel og mange aktivitetar rundt om på skulen og i Operahuset, seier Håvar Fagerli som er avdelingsleiar.

I Operasalen skal VG3 ved studiespesialiserande gjennomføre eit FN-rollespel, der elevane spelar delegatar frå dei ulike medlemslanda i tryggingsrådet i FN.

– Dette har vi arrangert i fleire år, men i år vil vi opne dørene også for publikum. Dette er sjølvsagt gratis, og er ein unik sjanse til å både oppleve eit svært aktuelt rollespel og det internasjonale mangfaldet ved Eid vgs., seier Fagerli.

Programmet for resten av veka er blant anna Klimadag 6. februar der Eid vgs skal bidra under konferansen Operasjon nullutslett i Vestland 2030. Fredag 7. februar samlar ein inn pengar til eit utviklingsprosjekt i Mathare- slummen i Nairobi. Eid vgs. har også eit samarbeid med Operahuset Nordfjord og Stad kino denne veka. Der blant anna Stad kino arrangerer skulekino med aktuelle filmar og Oscar-veke desse dagane. Og i foajeen blir det utstillingar som også er opne for publikum.