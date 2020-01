Set nullutslepp på agendaen under lokal klimakonferanse

Nyheter

– Fylket har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! No sett fleire kommunar seg same mål, mellom anna Stad, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Klimakonferansen blir arrangert i Operahuset Nordfjord torsdag 6. februar.

– Vi vil syne døme på kva som kan gjerast lokalt, og syne at offensiv klimasatsing ikkje berre er for dei store byane, men også viktig og positivt for distriktskommunar og verdiskaping i distrikta, skriv arrangørane og viser til mange foredraghaldarar og spennande tema.

Blant foredragshaldarane er Helene Frihammer, Klimapartnere Vestland, Mathias Fischer, statssekretær Klima- og miljødepartementet, Ingrid Velken, konserndir. BKK og Johannes Rauboti, konsernsjef SFE

– Vi vil særleg ønskje velkomen alle i Vestland som det neste året skal arbeide med å lage kommuneplan, setje klimamål og leggje føringar for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, avsluttar dei.