«Vestland: 25 prosent av kraftproduksjonen – 3 prosent av verdiskapinga»

Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Aleksander Øren Heen i Vestland Raudt.

Me er inne i ei skjebnetid for lokale inntekter knytt til lokale naturressursar.Vasskraftproduksjon er, og har vore hardt skattlagt, men ikkje urettvis hardt skattlagt. Skattesystemet er omfattande, men avgjerande for tenester og busetjing i store deler av landet. Grunnprinsippa for skattesystema vart fastlagd tidleg på 1900-talet av framsynte folkevalde i ei tid der utanlandske fossespekulantar drog land og strand for å sikra seg fallrettar i den norske naturen.

Lovene som vart innførde tidleg på 1900-talet vart kalla panikklovene. Dei sikra offentleg eigarskap, men og rettar for lokalsamfunna til dei verdiane som skulle skapast. Utbyggingane skjedde i distrikta, og krafta skulle førast fram til byane som hadde industri og høgt folketal. Lovverket sikra at 10% av krafta skulle ligga att i kommunen der krafta vart produsert. Den sokalla konsesjonskrafta. Historia har synt at tilgang på rimleg kraft i distrikta har sikra verdiskaping og busetjing over heile landet. Det er eit gode.

Ein sikra og rett til å skrive ut eigedomsskatt på eit grunnlag som baserer seg på verdien av produksjonen, ikkje berre verdien av sjølve anlegget. Dette prinsippet er avgjerande viktig for at inntektene til kommunane får helda tritt med den auka verdien rein og fornybar energi har og vil få. Desse to ordningane er dei som gjev mest klingande mynt i kassa for vertskommunane.

Nokre hevdar at desse ordningane er historisk begrunna, og difor utdatert. Tvert om, vil eg sei. Evig rett til ein del av verdiskapinga som baserer seg på evig bruk av felles, lokale naturressursar er god politikk også for framtida. Det sikrar oppslutning om utbygging av fornybar energi og ei fordeling av inntektene til me som sit belastninga.

I Vestland vert omlag 25% av vasskrafta i landet produsert. Det er grunn til å tru me har 25% av naturinngrepa og. Produksjonen i Vestland gjev ei verdiskaping på 10-15 milliardar. Me dagens system sit kommunane att med omlag 1 milliard av dette i form av skatt, avgifter, kraftsal og utbyte. Dette meiner kraftskattutvalet tydelegvis er for mykje sidan dei no vil fjerne desse ordningane, og at inntektstapet skal kompenserast gjennom staten sine overføringar til kommunane. Når me veit at 90% av produksjonen foregår i kommunar som samla har 16% av innbyggjarane i landet skal det ikkje mykje fantasi til for å skjønne kvar desse pengane vil ta vegen. Det har vore gjort reknestykkjer på korleis ein slik kompensasjon vil slå ut, og Oslo er ikkje overraskande den store vinnaren. Ein kommune utan produksjon innan sine eigne grenser.

I Noreg har miljøavgifter vore tufta på prinsippet om at forureinar skal betale. Dette prinsippet må og gjelde for tapet av natur som dei store vasskraftutbyggingane har medført, og slik sett er høg skattlegging for utnytting av vasskraftressursane riktig politikk også utfrå miljø- og naturomsyn.

Statsråd Tina Bru har no sjansen til å visa veg for den nye regjeringa. Skrot kraftskattutvalet sine tilrådingar, og stå ved samfunnskontrakten. Eg er overtydd om at fordeling av godene vasskrafta gjev, på sikt er det som sikrar oppslutning om vasskrafta i heile landet, og ikkje minst sikrar oppslutning om vidare utbygging av fornybar energi.