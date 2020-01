– Kommunen må sikre at det er veg- og gatelys som toler både regn og storm.

Nyheter

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 31. januar.

Mange tiår gamalt lysanlegg langs vegar og gater er fleire stadar i så dårleg forfatning at det ikkje står imot regn og storm. Resultatet er mørklagde vegar og gater. Tysdag gjekk avdelingsleiar for veg i Måløy i Kinn kommune, Odd-Henning Svoren, ut i Fjordenes Tidende og beklaga det som har skjedd i vinter. Han legg seg flat, og seier at det er fleire feil på lysnettet som enkelte stadar er 50 år gamalt. Dei svarte kablane som skal få straum fram til dei ulike lyspunkta sveivar og tek bort i kvarandre når det bles. Då slår jordfeilbrytaren ut. Vatn trekker inn i lampar og skap og lagar jordfeil. I vinter har veg- og gatelysa vore meir ute av drift enn dei har vore i drift mange stadar. Når kommunen har blitt varsla, har dei prøvd å leite etter feil for å få på lysa igjen, men det slår ut igjen nesten like fort.

Dette er sjølvsagt ikkje bra. Dette er spesielt utfordringane om morgonane når små born i småskulealder må stå i grøfta under open himmel, i bekmørket og vente på skulebussen. Dette er rett og slett trafikkfarleg. Dette er ikkje noko god skuleveg. Dette er alt anna enn ein god start på dagen for dei små som skal reise mange kilometer med buss til skule i Måløy.

I Vågsvåg tok ein bekymra småbarnsfar saka i eigne hender. Han monterte opp eit privat veglys der sju-åtte små barn kvar morgon står og ventar på bussen medan bilane susar forbi. Men slik skal det ikkje vere. Lys er kommunen sitt ansvar, ikkje foreldre. Det må ryddast opp og ungane må få ein tryggare skuleveg med veglys. Det må på plass eit nytt veglysanlegg der dette ikkje fungerer. Dette må vere eit moderne anlegg som kan tole både regn og storm. Det er trass alt då det er mest behov for å lyse opp skulevegen for dei små. Dette bør vere ei billeg investering og eit viktig tiltak for å redusere faren for ulukker.