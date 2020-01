Lanserer årets kampanje

Nyheter

– Fredag er dei blå postkassene å finne ute i alle deltakar-butikkane i Måløy og i Deknepollen, og alle som handlar lokalt kan vere med i trekninga av til saman 100.000 kroner i gåvekort, seier marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende, Vilde Myhre Skavøypoll.

Per no er 18 butikkar med i kampanjen som er sett i gang for å fremje lokal handel.

– Vårt felles mål med dette er å sette fokus på og styrke lokal handel, samt auke bevisstheita der ute blant folk om kor viktig det er å bruke dei lokale butikkane, seier Ståle Tennebø.

– Ein av dei som vann 25.000 kroner i fjor, sa det så fint. «Om du vil ha butikkar her i morgon, så må du bruke dei i dag», supplerer Myhre Skavøypoll.

Skal dele ut 100.000 kroner

Dette er fjerde året kampanjen blir arrangert, og ved å handle i lokale butikkar kan ein altså fire gongar i året stikke av med gåvekort på 25.000 kroner. Til saman skal det delast ut 100.000 kroner i 2020.

– Det er butikkane saman med Fjordenes Tidende som står for premiane, forklarar Tennebø.

I summen på 25.000 kroner ligg det 20 gåvekort på 1.250 kroner, frå kvar butikk, forklarar Myhre Skavøypoll, og legg til at vinnarsjansane sjølvsagt aukar i takt med kor mange gongar ein handlar.

Når ein handlar i ein av dei utvalde butikkane, finn ein der eit deltakarkort der ein skriv namn og telefonnummer, og legg i ei blå postkasse merka #Eghandlarlokalt. Desse postkassene står ute i alle dei 18 butikkane som er med. Den første trekninga i #Eghandlarlokalt blir rundt påsketider.

Nytt av året er også at ein kan delta med QR-kode via ein app.

– Ein lastar ned Handlelokalt-appen på telefonen, og scanner så QR-koden i butikken.

Ser effekt på handelen

Marknadsrådgjevarane har sett klar effekt av kampanjen dei tre åra den har gått.

– Ikkje minst seier butikkane som er med at det har gjort noko med handlemønsteret til folk, seier Myhre Skavøypoll.

– Eg trur det bidrar til ei holdningsendring i positiv retning. Det er ei bevisstgjering, seier Tennebø, og peiker på at #Eghandlarlokalt-karusellen, der butikkane jamleg legg ut lokale tilbod, har fått massiv respons frå publikum.

– Folk ser at dei faktisk får fatt i alt dei treng lokalt, og den når også endå lengre ut og profilerer staden som eit handelssenter, seier Tennebø.

Tennebø peiker likevel på at det generelt verkar å vere ei god forståing ute hos forbrukarane om at ein er nøydde å bruke dei lokale tilboda.

– Tidlegare vinnarar har vist stor forståing for dette. Dei har hatt bevisste diskusjonar heime der dei har snakka om kor viktig det er å bruke dei lokale tilboda ein ønskjer å halde på.

Tennebø og Skavøypoll håpar no at folk vil slutte opp om kampanjen også i år. Tala frå fjoråret viser at det har vore eit populært tiltak.

– Vi hadde totalt gjennom heile året rundt 35.000 deltakerlappar i kassene våre. Det seier noko om engasjementet, seier Tennebø.

For kvar trekning tømmer ein postkassene for lappar slik at alle stiller på lik linje igjen.

Marknadsrådgjevarane er også stolte av det nye designet på kampanjen og postkasser.

– Det er gjennomtenkt, og vi ønskjer å kommunisere ein felles profil og ein felles bodskap. Og det er at vi har eit hjarte for lokal handel, smiler dei.

Det vil også bli gjennomført ti mindre deltrekningar på #Eg handlar lokalt si Facebook-side. Her kan ein vinne gåvekort på 500 kroner som kan nyttast i deltakarbutikkane.