Jobbar med å løyse dei økonomiske utfordringane

Minner om at ingen investeringar har fått klarsignal på at dei kan settast i gang

Rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune jobbar med planar for korleis ein skal klare å gjennomføre dei store investeringane politikarane har vedtatt for Kinn kommune dei neste åra. Og han minner om at ingen investeringar så langt har fått klarsignal om igangsetting