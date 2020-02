Meiner skepsis blant dei tilsette er i ferd med å snu seg til motivasjon

Rådmannen i Kinn: – Vi er i rute med mykje, men på etterskot på enkelte område

Rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune ser at det at ein på nokre område har mykje igjen før alt er på plass i den nye kommunen. Dette utløyser naturleg nok frustrasjon. Men han meiner å sjå at det som før var skepsis no er i ferd med å snu seg til motivasjon.