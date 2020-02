Flest ville lese om at politiet ønskte tips frå publikum etter ulukke

Nyheter

At politiet gjerne tok imot tips frå publikum etter ei utforkøyring på Totland ved Bryggja torsdag var den saka som blei mest lese på fjt.no i veka som gjekk.

Også sjølve nyheita om ulykka blei mykje klikka på. Du kan lese den saka her.

Den vesle informasjonsnyheita om at ein lokal veg måtte stenge nokre timar grunna arbeid langs vegen var det også mange som ville lese.

At Fjordenes Tidende, Sebastian Fløysand og Triangel Security sin nye og oppgraderte vindapp no er klar fekk også mange lesarar. Eit kamera retta mot tavla gjer no at ein ved å laste ned appen Vindvarsler kan sjå nøyaktig same vindstyrke som vindtavla viser til kvar ei tid. Les saka via linken under:

No kan du sjå nøyaktig vindstyrke på brua når du vil

