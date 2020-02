Hver fjerde mattelærer i fylket mangler fordypning

Nyheter

– Flere kloke, kunnskapsrike og kvalifiserte lærere er det viktigste vi kan sørge for i skolepolitikken. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning, og vi håper mange lærere vil søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,54 milliarder kroner. I 2019 fikk 6800 lærere tilbud om videreutdanning. Søkeportalen for videreutdanning åpner 1. februar.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Siden skoleåret 2015–16 har antallet lærere som ikke oppfyller kompetansekravene sunket med opp mot 10.700 på landsbasis (om lag 3.200 for norsk, 4.300 for matematikk og 3.100 for engelsk).

I Vestland er det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, og som trenger videreutdanning innen 2025, viser tall fra Utdanningsdirektoratet:

23 prosent av matematikklærerne

36 prosent av engelsklærerne

15 prosent av norsklærerne

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. I Årdal, Lærdal og Vik mangler for eksempel hele 70, 55 og 48 prosent av mattelærerne tilstrekkelig fordypning, mens i Bergen gjelder det kun 20 prosent (se tabell under).

Kommunene har ansvaret for å gi lærere påfyll

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere oppfyller kompetansekravene.

– Kommunene i Vestland må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Skei Grande.

Siden 2014 har rundt 34.000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor fikk 6.800 av 11.500 søkere tilbud.

– Det er flott at mange lærere har ønsket faglig påfyll. Vi vet fra undersøkelser at lærere som har tatt videreutdanning mener at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer, sier Skei Grande.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.