Den nye undersjøiske fiberkabelen skal gjere nettverka meir robuste

Nyheter

Bakgrunnen for å legge denne fiberkabelen er å skape meir robuste nettverk mellom Trondheim og Bergen. Med fleire kablar på same strekning er faren for eit fullstendig nettbrot mykje lågare.

– Vi har så langt arbeidd med dette i rundt ni månader, og ventar å vere ferdig til første kvartal i 2021, seier Stig Salater i N0r5ke Communication Services.

Kabelen skal mellom anna gå frå Florø til Lefdal via Frøysjøen og gjennom Rugsund, før den kryssar fjorden over til Lefdal. Kabelen vil då også vere med på å styrke Lefdal Mine Datacenter sine tenester gjennom eit meir stabilt nettverk.

Må ta omsyn

Det er mange involverte i prosjektet. Dei hadde før nyttår eit dialogmøte etter at Fiskeridirektoratet oppfordra om å få samla alle tiltakshavarar og råka partar.

– Vi har hatt ein god dialog for å finne ei løysing på fiberkabalen. Planlegginga har vore veldig ryddig og klar, fortel Leni Maire Lisæter i Fiskeridirektoratet, og legg til:

– Men vi er heile tida nøydde å ta omsyn til trålefelt og den slags langs botnen for å vite kvar kabelen skal leggast, fortel Lisæter.

Til stades på dialogmøtet var også Sogn og Fjordane fiskarlag, med Henriette Skaar og Erik Gåsvær som representantar. Dei hadde fleire gode innspel til kva ein bør ta omsyn til på strekninga mellom Florø og Lefdal.

Eit av innspela frå Gåsvær handla om plasseringa av kabelen ved Rugsund der han informerte om lokalt sildefiske som går føre seg. , Han presiserte at det av den grunn ikkje var ønskjeleg at kabelen vart lagt djupare enn ti meter.

– Så lenge det blir teke omsyn til fiskeriinteressene i heile området, har vi ingenting i mot kabelstrekkinga, men det må ikkje gå på kostnad av fiskeriet, seier Skaar.

Vil ikkje bli skadelidande

Faren med å legge ein stor fiberkabel over fiskefelt, er moglegheita for skader på både kabel og fiskerireiskap. Kven står med ansvaret om ein skade skjer?

– Fiskarane vil ikkje bli skadelidande dersom det skjer noko, fiskarane var der først. Det blir sett som vilkår frå oss at fiskarane ikkje er erstatningspliktige, seier Lisæter på vegner av Fiskeridirektoratet.

Fiberkabelen som er tenkt brukt vil truleg ha ein diameter på 4-5 centimeter. Dette er ein armert kabel av metall, og berre senteret er av fiber. Denne armeringa og tyngda som følgjer med vil gjere at kabelen lettare grev seg ned i sjøbotnen og såleis er mindre utsett for skade.