Vil starte opp lasertag i tomme lokaler

– Vi holder på med et prosjekt for å lage et tilbud for både unge og voksne, og har kommet ganske langt nå, sier Mathias Refvik Henriksen til Fjordenes Tidende. Han forteller at de har hatt et tett samarbeid med Måløy Vekst, hvor de også presenterte det nye selskapet «Måløy Lasertag» på fredag.