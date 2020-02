Får millionbeløp til å forske på lokal medverknad og teknologival

Nyheter

Eit av dei fire regionale case-studiane i prosjektet er frå Vestland. Prosjektet handlar om lokal medverknad i val og bruk av nye teknologiar i samfunnet. Det skal sjå nærare på transport, «smart cities» og energi. I Vestland har forskarane valt å sjå på dette relatert til cruise. Cruisestrategien til Vestlandsrådet, eit samarbeidsorgan der dei tre fylka på Vestlandet er representert, skal brukast som case i prosjektet.

– I prosjektet ønskjer vi å sikre ei betre samfunnsinvolvering i viktige avgjersler som gjeld framtida for cruiseindustrien, og passe på at alle omsyn er kartlagt og tatt i betraktning. Dette vil bidra til betre planprosessar i framtida, seier Bård Sandal, fylkesdirektør flor Innovasjon og næringsutvikling, i ei pressemelding.

Forskarar skal bruke spørjeundersøkingar, scenarios og intervju for å finne ut korleis ein kan sikre betre lokal medverknad i våre planprosessar og teknologival.

– Vi skal kartlegge bedrifter, organisasjonar og kommunar og kanskje og innbyggarar i nokre tilfelle. Dette for å skaffe ein realistisk oversikt over alle som er berørte, seier Sandal.

Han legg til at prosjektet skal sørge for at dei riktige og relevante aktørane i vår region blir kontakta i karleggingsarbeidet. Målet er å finne fram til så gode løysingar at vi innfører institusjonelle endringar som resultat av aktivitetane i prosjektet.

RRI2SCALE står for «Reponsible Research and Innovation ecosystems at regional scale for Intelligent Cities, Transport and Energy». Prosjektet som har eit totalbudsjett på nesten 3 millionar euro er 100 prosent finansiert av Horisont Europa 2020, forskingsprogrammet til EU. Prosjektet blir leia av det italienske forskingsinstituttet APRE som held til i Roma.

I midten av januar blei det arrangert kickoff-samling i Roma for prosjektet der Vestland fylkeskommune deltok. Vestland skal vere vertskap for eit partnarmøte i prosjektet og dessutan sørge for at resultata i prosjektet blir vidareformidla og tatt opp i organisasjonen og regionen.