Lokal oppdrett får rødt lys

– Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Med dette har departementet innført ett «trafikklyssystem» hvor de forskjellige områdene i landet får rødt, gult eller grønt lys. Dette bestemmer om produksjonsområdet kan øke produksjonskapasiteten med seks prosent (grønt), fortsette som vanlig (gult) eller må redusere produksjonskapasiteten med seks prosent (rødt).

Det er bare to områder som har fått rødt lys. Dette er fra Nordhordaland til Stad, og området fra Stad til Hustadvika. Dette er gjort på bakgrunn av å prøve å bevare villaksen i landet. Samt den negative påvirkningen av lakselus i området. Dette er gjort i tråd med Havbruksmeldingen som er sendt til Stortinget.

– Vi har et stort ansvar for å ta vare på villaksen i Norge, og hensynet til villaksen er en viktig del av trafikklyssystemet. To områder på Vestlandet får nå rødt lys fordi påvirkningen fra lakselus på villaks er uakseptabel. Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.