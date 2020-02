Nytt styre, ny leiar og krav om oppstart av Stad skipstunnel

Nyheter

Årsmøtet fekk politisk orientering av ordførar Alfred Bjørlo om siste endringar i regjeringa, om at regjeringa no må levere på lovnad om oppstart av Stad skipstunnel, om eit av dei viktigaste måla er å skape framtidstru og folketalsvekst, om å møte Olje- og energidepartementet for å drøfte den krevjande vindkraftsaka på Okla/Stadlandet, og om at tida er moden for å teste ut “Statens hus” på Nordfjordeid.