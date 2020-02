Nyheter

Stortingsrepresentant Signe Navarsete stiller følgande spørsmål:

– Vestland fylke har ein vanskeleg økonomi etter samanslåinga. Dei har ikkje fått økonomisk overføring frå staten, slik regjeringa lova. Det mest akutte er ekstra kostnader ved overgang til nullutslepp frå ferje og hurtigbåt. 380 mill. kroner for ferjer i Hordaland, 100 mill. kroner for hurtigbåt mellom Sogn og Fjordane og Bergen. Snart står ferjene i Sogn og Fjordane for tur. Vil statsråden at Vestland skal reversere overgangen til nullutslepp, eller vil regjeringa løyve midlane som trengst for å få utsleppsfrie ferjer og hurtigbåtar?