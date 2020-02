Uten smartlader kan elbilister risikere å få en saftig ekstraregning i posten

Nyheter

- Har du elbil eller ladbar hybrid må du passe på å ha ladeboks som lar deg lade når prisene er lavest, og prisene for nettleie må ikke innrettes slik at det blir for dyrt å lade nyere elbiler hjemme, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobilforbund.

Foreslår omlegging

NVE foreslår at nettleie for strøm skal legges om fra hvor mye kundene forbruker totalt (kWh) til at forbrukerne i større grad betaler nettleie ut ifra hvor mye strøm de forbruker på samme tid (kW). Prismodellen vil gjøre det nødvendig for elbileierne å installere smart-teknologi for styring av strømforbruket.

- Dette vil være et kraftig insentiv til elbileiere om å skaffe seg smart ladeboks, slik at de kan lade om natten når prisene er lavere. Vi er opptatt av at nettselskapene priser det som faktisk er utfordringen, nemlig høyt effektuttak når kapasiteten er anstrengt, og ikke generelt priser effektuttak høyt. Dette er fordi nyere elbiler lader på høyere effekt, også når man sprer ladingen utover, sier Ryste.

Forslaget til ny modell for nettleie kommer fordi Norge fremover vil bruke strøm til flere formål enn i dag, og at stadig flere vil bruke mye strøm på samme tid. Dette vil sette kapasiteten i strømnettet under press.

Lader hovedsakelig hjemme

NAFs undersøkelser viser at de aller fleste som eier elbil lader den hovedsakelig hjemme. I fremtiden kan man altså bli avhengig av å ha installert en smart lader, men det koster fort mange tusen kroner.

- Det vil bety en ekstrainvestering for mange som ønsker å bytte til elbil. Det er et uttalt mål fra Stortinget at nybilsalget skal være 100 prosent nullutslipp innen 2025, og vi vil utfordre politikerne som nå skal ta stilling til dette forslaget på hvordan de kan hjelpe folk gjennom denne overgangen, sier Ryste.

Omleggingen NVE foreslår vil bety at folk må ha et mye mer bevisst forhold til når de lader og hvor mye strøm de bruker på én gang. For bileiere som allerede har installert smart lader, vil ny prismodell bety mindre. Samtidig vil det kreve at nettselskapene må sikre god informasjon til forbrukere, forhandlere og montører av ladeutstyr om hvordan prismodellene vil slå ut.

Trenger 10.000 stasjoner

En endring i effekttariffen vil både slå inn for hjemmelading for hurtiglading langs landeveien. NVE foreslår nemlig å innføre effektprising per døgn, noe som kan gjøre det mer attraktivt for ladeselskapene å etablere hurtigladere i distriktene.

- Vi har lenge pekt på behovet for flere ladere langs hovedfartsårene, og det er positivt om dette kan bidra til å økt takten i utbyggingen. Det trengs om lag 10.000 ladestasjoner innen 2026 for å møte elbilveksten, sier Ryste.