Uvêret herjar i fjellet – fleire fjellovergangar er stengde

Skal du ut og reise og har planar om å reise over ein fjellovergang i dag, kan det vere lurt å tenke seg om.

Fleire fjellovergangar er stengde på grunn av uvêr og fare for ras. Mellom anna er Rv 15 over Strynefjellet stengd. Her er det sagt at det skal takast ei ny vurdering klokka 10.00 torsdag.

Dette er statusen på fjellovergangane i morgontimane torsdag, ifølgje Vegtrafikksentralen Vest:

Rv15 Strynefjellet: Stengd

E16 Filefjell: Open. Kan bli stengt på kort varsel.

Rv52 Hemsedalsfjellet: Kolonne. Kan bli stengd på kort varsel.

E134 Haukelifjell: Ope

Rv13 Vikafjellet: Ope

Fv50 Hol-Aurland: Stengd

Rv7 Hardangervidda: Stengd

Det har tidlegare denne veka vore varsla om stor skredfare i fjellet. I Indre Fjordane, Sunnmøre, Romsdal, Trollheimen og i Trøndelag er det venta stor skredfare frå og med onsdag. Raudt farevarsel er sendt ut for alle områda.