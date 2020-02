Vil vise fram ringverknadane i næringa

Nyheter

– Vi ser ofte i den fiskeripolitiske debatten at villfisknæringa si rolle og betydning ikkje vektleggast like mykje som den bør. Dagens avgjerdstakarar sit ikkje nødvendigvis med god nok forståing av kva omfang og ringverknadar villfisknæringa har, seier Henriette Skaar, dagleg leiar i Sogn og Fjordane fiskarlag.

Derfor planlegg dei no å arrangere like seminar om dette temaet langs heile kysten i 2020. Lokale, regionale og nasjonale avgjerdstakarar blir invitert på seminaret som går over to timar.

Måla for seminaret er mellom anna å synleggjere omfanget ei samla villfisknæring har, og i kor stor grad dette er avgjerande for kystsamfunna i Norge, samt å opplyse politikarane og embetsverket på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå om villfisknæringas betydning og rolle.

Ein vil også leggje til rette for ein fagleg diskusjon om ringverknader som argument for å forhindre ein «uopplyst» debatt og redusere risikoen for at det blir innført uønskte politiske verktøy for å regulere og skatte næringa.